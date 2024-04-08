Штраф за забытые права хотят отменить
Фракция «Новые люди» направила в кабмин проект закона, запрещающий штрафовать водителей, забывших права дома, но у которых с собой имеются документы в электронном виде на «Госуслуги Авто».
Автор инициативы, вице-спикер ГД от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, заявил, что цифровизация должна делать жизнь людей легче. К тому же сейчас у большинства россиян всегда при себе имеется смартфон с приложением «Госуслуги».
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В конце 2023 года в приложении «Госуслуги Авто» появилась возможность предъявлять инспекторам ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде. Само изображение документа вместе с фотографией водителя подгружается в приложение автоматически из базы ГИБДД. Показать его и свидетельство о регистрации ТС в виде QR-кодов можно нажатием одной кнопки. При этом сотрудник ГИБДД вправе потребовать и оригинал прав.
Сейчас, если автомобилист имеет водительские права, не был их лишен, и при нем нет этого документа во время вождения, ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП).
Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».
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Источник: РИА «Новости»