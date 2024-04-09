На дорогах России появится связь — президент поручил кабмину реализовать проект

Путин поручил кабмину обеспечить бесперебойную связь на автодорогах России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную связь на автомобильных дорогах, включая трассы, входящие в состав международных транспортных коридоров. Текст поручения обнародован на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров», — говорится в тексте документа.

Кроме этого, Путин поручил кабмину совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков и организаций-производителей магистральных седельных тягачей до 15 апреля текущего года подготовить предложения о дополнительных мерах об увеличении поставок магистральных седельных тягачей для российских автоперевозчиков. Также будет рассмотрен вопрос о расширении механизма льготного лизинга транспортных средств для повышения доступности тягачей.

Правительство совместно с комиссией Госсовета по направлению «Транспорт» поручено «проработать вопрос о совершенствовании механизма предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение расходов, связанных с транспортировкой отдельных видов продукции, поставляемой на внешние рынки, в части, касающейся стимулирования получателей указанных субсидий к привлечению для осуществления такой транспортировки исключительно российских транспортных компаний».

До 1 июля 2024 года должны быть приняты меры с целью обеспечения равных условий при заправке топливом для российских автоперевозчиков и перевозчиков иностранных государств коридора «Север – Юг» на территориях этих стран. Минтранс РФ к 2025 году должен изучить вопрос передачи в федеральную собственность подъездов к пунктам пропуска автомобилей через границу, а также обеспечить завершение реконструкции автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую границу в Приморье.

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Источник: kremlin.ru