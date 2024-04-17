Надежный мотор, практичный салон, бодрая внешка – хорошая машина за 800 т.р.

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Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбирать Chevrolet Cruze с пробегом

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своей новой статье назвал лучшие семейные автомобили с пробегом, доступные сейчас к покупке при бюджете около 800 тысяч рублей. Вариантов совсем немного, но все – как на подбор. Особняком стоит Chevrolet Cruze – у него на выбор есть три типа кузова. Самый удобный и практичный – универсал.

Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
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За означенные деньги ищем среди автомобилей 2013-2015 годов, обращаем внимание на ЛКП, оно тонкое и быстро затирается, как и материалы отделки. Возможны возрастные проблемы у климат-контроля.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самые надежные агрегаты – атмосферники Ecotec объемом 1,6 и 1,8 литра. С последним мотором Круз едет довольно неплохо. Одна из болячек – стрекотание шестерен фазовращателей. Лечится это либо заменой электромагнитных клапанов, либо заменой самих шестерен. Обычно стрекот появляется после 100 тысяч км. А вот турбомотора 1.4 лучше избегать!

У обеих коробок передач есть общий недуг – течь сальников приводных валов. Обязательно осмотрите коробку на предмет течей. До 2013 года у джиэмовского автомата были проблемы с перегревом, но затем проблему устранили. Также коробка чувствительна к качеству масла. Его надо менять каждые 40 тысяч км.

Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze

А какие еще надежные семейные автомобили с пробегом можно купить за 800 тысяч рублей? Читайте в статье «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Chevrolet и «За рулем»
Количество просмотров 1
17.04.2024
Фото:Chevrolet и «За рулем»
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