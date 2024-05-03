Надежный, 7-местный, почти без недостатков — хороший «японец» за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» объяснил, как выбрать надежный Toyota Highlander II с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил рынок 7-местных кроссоверов и назвал самые живучие модели. Ситуация в следующем: за восьмилетнюю Тойоту RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км сейчас просят 2,5 млн рублей...

Toyota Highlander II

Есть смысл взглянуть на более возрастные, но более крупные модели: они более живучи, чем компакт-кроссы, богаче оснащены, стоят около 2 млн рублей... И да, у них есть 7-местные версии! Один из таких – Toyota Highlander II.

Toyota Highlander II

Можно найти и 8-местный вариант, но он возможен лишь у машин, попадавших к нам с других рынков, равно как и передний привод при моторе 2.7. Официально у нас были только 3.5 4×4. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– За 2 млн – машины 2011–2012 годов. Пробеги у них, скажем так, разные, иногда за 250 тысяч км. Но Highlander доживает и до 450 тысяч – без замены основных узлов и агрегатов.

Двигатель V6 3.5 (273 л. с.) довольно сложен, хотя после 2011 года слабых мест в нем почти не осталось – за исключением водяной помпы да муфт фазорегуляторов. Цепь ГРМ держится 300 тысяч км, сам мотор – свыше 400 тысяч.

Пятиступенчатый гидроавтомат U151E теоретически столь же живуч. Однако после 200 тысяч км требуется заменить изношенные элементы... Надежная и выносливая машина почти без недостатков, а потому высоко ценится – в ходу экземпляры 2008 года, и все за те же 2 млн рублей.

Toyota Highlander II

Перечисляем все варианты подержанных 7-местных кроссоверов за 2 млн рублей (и сравниваем их третий ряд) в новом материале «За рулем»!