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Возвращение к истокам: дебют флагманского суперкара с атмосферным мотором V12

Ferrari представила новый 830-сильный суперкар 12Cilindri почти за 43 млн рублей

Итальянский производитель Ferrari представил новый суперкар 12Cilindri – он пришел на смену модели 812 Superfast в линейке бренда. Автомобиль выполнен в двух типах кузова: купе и родстер, сообщают в пресс-служба компании.

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Суперкар оснащен доработанным безнаддувным двигателем V12 мощностью 830 л.с. (678 Нм), он раскручивается до 9500 об/мин и работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, привод – задний. В Ferrari утверждают, что автомобиль способен разогнаться до скорости свыше 340 км/ч, для разгона до первой «сотни» 12Cilindri понадобится всего 2,9 секунды, расстояние в 200 км автомобиль преодолеет за 7,9 секунды.

Ferrari 12Cilindri
Ferrari 12Cilindri

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Дизайном передняя часть новинки отсылает к культовой модели 365 GTB/4 Daytona из 1960 годов. В задней части есть активные аэродинамические элементы, благодаря которым увеличивается прижимная сила, они работают на скорости от 60 до 300 км/ч. В салоне три дисплея, есть беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема Burmester с 15 динамиками.

Ferrari 12Cilindri
Ferrari 12Cilindri

Новинка построена на алюминиевом шасси, автомобилю обновили комплекс систем стабилизации, также в помощь водителю есть ряд других функций, включая управляемые задние колеса и возможность настроить желаемый угол скольжения при прохождении поворота. Стоимость купе Ferrari 12Cilindri стартует от 365 тыс. евро (36 млн рублей), родстер обойдется минимум в 435 тыс. евро (42,9 млн рублей по текущему курсу).

Ferrari 12Cilindri
Ferrari 12Cilindri
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Источник: ferrari.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Ferrari
03.05.2024
Фото:Ferrari
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