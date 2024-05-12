Полицейский действовал по инструкции, это привело водителя квадроцикла в больницу
Водитель квадроцикла был доставлен в больницу с серьезными травмами, но власти утверждают, что офицер действовал по инструкции и тем самым защитил прохожих.
В воскресенье днем полиция Нью-Хейвена, штат Коннектикут, патрулировала парк Ист-Рок, чтобы пресечь незаконную езду на квадроциклах и мотоциклах в этом районе.
Ист-Рок-парк – это пешеходная зона площадью 109 тыс. кв метров, на которой несколько дорог закрыты для автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и мотоциклов. Несмотря на это, в полицию поступали сообщения о людях, которые устраивают гонки на закрытых дорогах.
На одной из таких дорог полицейские и устроили облаву.
Офицеры только что проехали мимо группы посетителей парка, включая пешеходов и велосипедистов. Власти утверждают, что, пытаясь защитить этих людей, офицер подрезал водителя квадроцикла. На видеорегистратор патрульной машины попало, как водитель квадроцикла теряет управление и врезается в автомобиль полиции. От силы удара разбивается ветровое стекло полицейского автомобиля.
«Наши полицейские предприняли потенциально спасительный маневр, защищая людей, которые находились в опасности», — сказал начальник полиции Нью-Хейвена Карл Джейкобсон.
Власти сообщают, что 19-летнему водителю квадроцикла предъявлены обвинения в связи с инцидентом. Ютуберы разошлись во мнениях, насколько правильно поступил полицейский.
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Источник: Carscoops