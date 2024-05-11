Просторный салон, известные агрегаты – хороший семейный «японец» за 2,5 млн рублей
Несмотря на то, что схема параллельного импорта переживает не лучшие времена, и ей активно вставляют палки в колеса, на рынке по-прежнему хватает хороших автомобилей.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев и публикует подборку вполне доступных моделей, предлагаемых российскими дилерами и имеющихся в наличии.
Один из таких экземпляров – Mitsubishi Xpander Cross. Это добротный просторный кроссовер, о котором в нашей стране узнали в 2022 году.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Икспандер как таковой появился у нас еще в 2022 году и продавался неплохо. Поэтому теперь привезли и версию Cross – клиренс 225 мм против стандартных 205. И кузов на 50 мм шире. В прессе эту версию часто именуют «вседорожной», однако полного привода как не было, так и нет.
Модель изначально разработали для юго-восточной Азии, а выпускают большей частью в Индонезии, хотя есть сборочные отделения во Вьетнаме и Малайзии – для местных продаж.
По тамошним меркам это дорогая модель, по нашим – недурно оснащенный «бюджетник». На это указывает и силовой агрегат – маломощный атмосферник 4A91 1.5 (105 л.с.), страдающий масложором, в паре с четырехступенчатым автоматом.
Руль может быть справа, так как автомобиль продается в странах с левосторонним движением (в Индонезии и Малайзии). Такие версии попадаются в наших салонах. Для рынков Латинской Америки и Ближнего Востока делают леворульные варианты.
В целом, это подлинный Mitsubishi с родными главными агрегатами, что для многих важнее всего.
Еще несколько сравнительно доступных и интересных «параллельных» автомобилей – в нашей новой подборке!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках