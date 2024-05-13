Дилеры привезли в Россию новые «параллельные» автомобили: цены и комплектации

В РФ начались продажи новых моделей брендов BMW, Skoda и Honda по цене от 2,5 млн рублей

На фоне роста продаж автомобилей в РФ и ужесточения законодательства дилеры продолжают активно использовать параллельный импорт для доставки новых моделей на рынок. В новых реалиях многие компании не отказываются от этого направления, предлагая россиянам множество интересных моделей.

Так, в РФ привезли BMW X1, популярный немецкий кроссовер, с помощью параллельного импорта. Его цена составляет 6,5 млн рублей, автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым мотором, привод передний. В числе опций интеллектуальный двухзонный климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon.

BMW X1

Volkswagen Passat, предназначенный для рынка КНР, снова есть у российских дилеров. Теперь стоимость модели стартует от 5 млн рублей. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 186 л.с.

Honda Crider, выступающий альтернативой Honda Civic, также можно приобрести за 2,5 млн рублей. Автомобиль предлагается с 1,0-литровым мотором и рядом удобных функций, таких как кондиционер и камера заднего вида и так далее.

Honda Crider

Чешский кроссовер Skoda Kodiaq представлен в РФ в версии, специально созданной для китайского рынка. У этого автомобиля просторный салон, модель обеспечивает высокий уровень комфорта. Skoda Kodiaq оснащена рядом современных технологий, включая мультимедийную систему с большим тачскрином и множество систем безопасности. Стоимость машины – 4,1 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru