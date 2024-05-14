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Хорошая новость: аналитики зафиксировали снижение цен на летние шины

НАПИ: цены на летние шины для автомобилей снизились в апреле почти на 5%

Средняя цена на летние шины для легковых автомобилей непремиального сегмента в апреле текущего года снизилась на 4,6% в сравнении с мартом. Такой статистикой поделились в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

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Динамика цен на летние и зимние шины в России
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«Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины непремиального ценового сегмента для легковых автомобилей. За один месяц (с марта 2024 по апрель 2024 года) летние шины подешевели на 4,6%, средние цены на зимние шины снизились на 0,7%», – говорится в тексте сообщения.

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В частности, в марте 2024 года средняя цена летней шины составляла 10,3 тыс. рублей, но уже в апреле цена стала ниже – 9,9 тыс. рублей. Это на 900 рублей меньше, чем в апреле 2023 года.

Аналитики отмечают, что средние цены на зимние шины непремиального сегмента в марте 2024 года упали на 0,7%. Но уже в апреле текущего года стоимость шин составила в среднем 8,5 тыс. рублей за штуку – на 2,3 тыс. рублей меньше, чем в апреле 2023 года.

Источник: НАПИ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | НАПИ
Количество просмотров 2
14.05.2024
Фото:Unsplash | НАПИ
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