Политическая манипуляция: в Китае прокомментировали решение США увеличить пошлины

Пекин пригрозил США ответными мерами на решение Байдена повысить пошлины для КНР

Решение правительства во главе с президентом США Джо Байденом о повышение пошлин для Китая на ввоз в страну электромобилей является политической манипуляцией. В Пекине считают, что что тарифы раздела 301 нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО). Такую позицию озвучили в китайском Минторге.

О своем решении «защитить американскую экономику и обеспечить кибер-безопасность страны» Белый дом сообщил накануне. Американский политический истеблишмент намерен увеличить таможенные пошлины на китайские электрокары с 25 до 100%, ввозные пошлины на китайские литий-ионные батареи и компоненты для их производства выросли с 7,5 до 25%.

«Это типичная политическая манипуляция. Китай в связи с этим выражает сильное недовольство. Всемирная торговая организация уже постановила, что тарифы раздела 301 нарушают правила ВТО», —категоричны в своем мнении власти КНР.

В Минторге Китая считают, что американский президент своим решением грубо нарушает взятые на себя обязательства не сдерживать развитие китайской экономики. Кроме того, такой подход Вашингтона определенно не способствует сохранению и развитию связей между двумя странами. Пекин намерен предпринять самые решительные меры для защиты своих прав и интересов.

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Источник: Новости транспорта