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Хорошо знакомый надежный «японец» вернулся в Россию по сниженной цене

Дилеры привезли в Россию Toyota Camry нового поколения по цене от 3,7 млн рублей

В Россию стали чаще поставлять новые Toyota Camry. Модель девятого поколения, мировая премьера которой состоялась осенью 2023 года, привезли или готовы доставить под заказ многие частники автомобильного рынка РФ.

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Седан подешевел. Например, если в конце февраля такие Toyota Camry стоили на одном из сайтов объявлений от 4 000 000 рублей, то сейчас цены на них начинаются от 3 695 000 рублей. За такую сумму можно заказать седан китайской сборки, оснащенный 2,0-литровым 177-сильным атмосферником и вариатором, с доставкой во Владивосток.

Toyota Camry
Toyota Camry

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

За эту сумму предлагается автомобиль в версии Elite Edition, включающей кожаный салон, полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему, двухзонный климат-контроль и прочее.

За 3 845 000 рублей аналогичный автомобиль можно заказать с доставкой до Казани, а в Тюмени и Калуге его же оценили в 3 849 000 и 3 850 000 рублей соответственно.

Китайская версия «девятой» Toyota Camry отличается от глобального варианта нюансами экстерьера, интерьером и гаммой двигателей.

Toyota Camry
Toyota Camry

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
17.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-15