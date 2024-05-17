Хорошо знакомый надежный «японец» вернулся в Россию по сниженной цене

Дилеры привезли в Россию Toyota Camry нового поколения по цене от 3,7 млн рублей

В Россию стали чаще поставлять новые Toyota Camry. Модель девятого поколения, мировая премьера которой состоялась осенью 2023 года, привезли или готовы доставить под заказ многие частники автомобильного рынка РФ.

Седан подешевел. Например, если в конце февраля такие Toyota Camry стоили на одном из сайтов объявлений от 4 000 000 рублей, то сейчас цены на них начинаются от 3 695 000 рублей. За такую сумму можно заказать седан китайской сборки, оснащенный 2,0-литровым 177-сильным атмосферником и вариатором, с доставкой во Владивосток.

Toyota Camry

За эту сумму предлагается автомобиль в версии Elite Edition, включающей кожаный салон, полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему, двухзонный климат-контроль и прочее.

За 3 845 000 рублей аналогичный автомобиль можно заказать с доставкой до Казани, а в Тюмени и Калуге его же оценили в 3 849 000 и 3 850 000 рублей соответственно.

Китайская версия «девятой» Toyota Camry отличается от глобального варианта нюансами экстерьера, интерьером и гаммой двигателей.

Toyota Camry

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Источник: «Автоновости дня»