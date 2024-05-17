Цвет настроения синий: на кинофестивале в Каннах показали BMW в бархате и блестках

Наоми Кэмпбелл представила кроссовер BMW XM с кузовом в синем бархате и пайетках

Автоконцерн BMW создал версию флагманского кроссовера XM, частично покрытого бархатом синего цвета. Необычную модель представила британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Отмечается, что она принимала участие в разработке уникального экземпляра. Изображением новинки поделился в своих соцсетях главный дизайнер компании Домагой Дукеч.

Названный Mystique Allure автомобиль является единственным в своем роде SUV, его дебют состоялся на Каннском кинофестивале, который проходит сейчас во Франции. Кроме ткани гибридный кроссовер украшают тысячи пайеток по всему кузову и в салоне.

BMW XM

В BMW и раньше украшали кузов автомобиля тканью, в частности, в 2008 году компания представила концепт Gina Light Visionary Model с тканевым покрытием металлической конструкции. А в 2019 году автопроизводитель представил супертёмный X6 с покрытием Vantablack VBx2, поглощающим более 99% света. В 2022 году на iX Flow появилась технология E Ink с миллионами микрокапсул толщиной с человеческий волос, способных отображать оттенки серого. Еще через год был представлен концепт i Vision Dee с усовершенствованной технологией E Ink с 32 цветами, распределенными по 240 сегментам кузова автомобиля.

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Источник: bmwgroup.com