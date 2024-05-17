На Кубани перевернулся автобус с пассажирами: что известно о страшном ДТП

На Кубани в ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина, 7 человек пострадали

Пассажирский микроавтобус перевернулся в Краснодарском крае после столкновения с легковой машиной. Уточняется, что в результате ДТП пострадали семь человек, одна женщина скончалась.

16 мая в 15:05 на автодороге «Краснодар – Ейск» водитель, находившийся за рулем ГАЗели, выехал на встречку в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris. Затем микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

Пострадавших, в том числе и водителя ГАЗели, госпитализировали с различными травмами. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю