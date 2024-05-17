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Повредил машину из-за дорожной ямы: как получить компенсацию

Эксперт рассказал, как получить компенсацию при повреждении авто в яме на дороге

Если машина въехала в большую яму, то, скорее всего, она получила повреждения, поэтому автомобилю потребуется тщательный осмотр, сообщил владелец автосервиса Fit Service Дмитрий Слепышев.

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Какие-то повреждения будут заметны и при внешнем поверхностном осмотре, пояснил он. Зачастую при попадании авто в яму случаются проблемы с колесами: порезы шин, грыжи, трещины и деформации дисков. Также водитель должен проверить, нет ли заметной течи на какой-либо детали, а также под автомобилем, отметил специалист.

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При наличии повреждений нужно правильно все оформить. Сперва следует вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП. Затем с помощью эксперта адекватно оценить ущерб.

Следующий шаг – подготовка претензии в адрес администрации соответствующего района города, где произошло ДТП, с приложением необходимых документов. При отказе администрации удовлетворить претензию можно подавать в суд, подытожил Слепышев.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:EPA/ТАСС
17.05.2024
Фото:EPA/ТАСС
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