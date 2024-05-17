Один из самых дорогих фильмов в истории кино покажут в июне 2025 года

Стала известна дата премьеры фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом

Премьера фильма «Формула-1» с участием американского актера Брэда Питта состоится 27 июня 2025 года. Картину будут демонстрировать в IMAX-кинотеатрах на протяжении двух недель. Новость о дате премьеры фильма об автогонщиках появилась в зарубежных СМИ.

Лента повествует о вымышленной гоночной команде «Апекс», в состав которой вошел подающий надежды пилот Джошуа Пирс, его роль играет Демсон Идрис. Владелец команды (Хавьер Бардем), осознавая, что восходящей звезде автоспорта потребуется помощь опытного наставника, приглашает своего старого друга и ветерана гонок Санни Хейса. Эту роль доверили Брэду Питту, сюжет вращается вокруг взаимоотношений гонщика-пенсионера и его ученика на пути к достижению успеха на гоночной трассе.

По информации инсайдеров, на производство «Формулы-1» уже потрачено более 300 млн долларов (27, 277 млрд рублей по текущему курсу). В качестве режиссера выступает Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик» и «Дело храбрых»).

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Источник: Collider