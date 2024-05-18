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Одна из 500: редчайшую Ниву выставили на продажу в России

Заводскую модификацию ВАЗ-2328 «Волк» продают в России за 3,43 млн рублей

На российском рынке появилось уникальное предложение для коллекционеров – на продажу выставлен редкий пикап ВАЗ-2328, известный также под названием «Волк». Это один из самых эксклюзивных автомобилей, выпущенных АвтоВАЗом.

ВАЗ-2328 был разработан в начале 90-х годов на базе ВАЗ-2131. От своего прототипа пикап отличался несущим кузовом и отсутствием задних дверей. Вместо них были установлены окна для обеспечения обзора.

ВАЗ-2328 «Волк»
ВАЗ-2328 «Волк»
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ВАЗ-2328 получил индекс 2328, что указывает на его принадлежность к «полуторным» пикапам, грузоподъемность которых составляет полторы тонны. В салоне предусмотрено два посадочных места.

Представленный на продажу экземпляр ВАЗ-2328 является одним из немногих выпущенных автомобилей этой модели. По различным данным, было собрано всего около 500 единиц ВАЗ-2328.

Интерьер ВАЗ-2328 «Волк»
Интерьер ВАЗ-2328 «Волк»

Автомобиль 1991 года выпуска находится в отличном техническом и внешнем состоянии. Его пробег составляет всего 9 тысяч километров. Кузов не имеет следов коррозии или серьезных повреждений.

В ходе эксплуатации автомобиль прошел ряд доработок. Он оснащен покрышками BF Goodrich MT на колесных дисках от BMW. Под капотом установлен новый карбюратор и главный тормозной цилиндр.

За уникальную «Ниву» владелец просит 3,43 миллиона рублей.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 2
18.05.2024
Фото:auto.ru
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