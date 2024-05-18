Просторный немецкий седан с классической АКП рекордно подешевел в России

Российские цены на Volkswagen Lavida упали до 2,36 млн рублей

Согласно данным издания «Автоновости дня», в начале года на одном из известных классифайдов стоимость этого седана начиналась от 2 930 000 рублей. Однако теперь, в середине мая, минимальный ценник составляет 2 358 327 рублей.

Volkswagen Lavida

Это существенное снижение цены стало возможным благодаря усилиям дилеров, частных лиц и специализированных компаний, импортирующих Volkswagen Lavida из Китая в Россию. Так, компания из Благовещенска предлагает привезти новый рестайлинговый седан Lavida 2023 модельного года под заказ по цене 2 358 327 рублей. В эту стоимость входит 1,5-литровый безнаддувный двигатель мощностью 110 л. с., работающий в паре с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, в цену включено таможенное оформление автомобиля и комплект документов, необходимых для его постановки на учет.

Интерьер Volkswagen Lavida

Базовая комплектация Volkswagen Lavida включает в себя тканевый салон, полностью цифровую «приборку», мультимедиа с крупным тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, 16-дюймовые литые диски, датчик дождя, «интеллектуальную систему связи с автомобилем», кондиционер, люк в крыше, мультифункциональный руль, системы предупреждения о выходе из полосы и лобовом столкновении и многое другое.

Для тех, кто предпочитает более спортивный вид, доступна версия Volkswagen Lavida Star Edition. Она отличается мелкоячеистой решеткой радиатора со светодиодной полоской, другими бамперами, оригинальными 16-дюймовыми литыми дисками, черным мини-спойлером и черными корпусами наружных зеркал заднего вида.

На данный момент новая Lavida Star Edition есть в наличии в трех городах России:

Ижевск – 2 399 000 рублей

Тольятти – 2 885 000 рублей

Тюмень – 3 190 000 рублей

Под заказ Lavida Star Edition можно привезти в Благовещенск за 2 432 190 рублей.

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Источник: Автоновости дня