До конца года в России локализуют еще один кроссовер

Безрученко: до конца года на заводе ПСМА Рус наладят сборку еще одной модели SUV

Предприятие «Автомобильные технологии» до конца 2024 года локализует в России еще один кроссовер. О планах по развитию производства и модельного ряда в интервью «Газете.Ru» рассказал директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко.

Отвечая на вопрос о зарегистрированной торговой марке Rosva Motors, он объяснил, что Росва́ – это индустриальный парк в Калужской области, на территории которого находится производство.

«В настоящее время здесь производятся автомобили Citroen C5 Aircross. Для понимания сразу бы хотел сказать, что это регистрация торговой марки Rosva носит плановый характер, мы задумали его еще в прошлом году. Оно никак не связано с ребрендингом нашей действующей линейки, которую мы производим и реализуем. Это задел на будущее», – объяснил собеседник издания.

По словам Безрученко, все производимые автомобили обеспечиваются обслуживанием и запчастями.

«До конца года, как минимум, еще одну модель мы планируем начать выпускать, она будет в сегменте SUV. По поводу дальнейшего расширения модельного ряда – классических седанов на рынке уже достаточно, но не все форм-факторы представлены. Если мы будем вести речь о лифтбэках, почему нет? В эту сторону мы тоже смотрим», – поделился планами директор по развитию.

Руководство предприятия в настоящее время предпринимают усилия, чтобы занять опустевшую нишу востребованных на рынке РФ моделей сегмента LCV, уточнил Безрученко. Но говорить о каких-то конкретных моделях в текущих условиях он считает преждевременным. Отвечая на вопрос о сроках старта продаж Citroen C5 Aircross, директор по развитию уточнил, что в настоящее время модель отгружается дилерам.

«Вся дилерская сеть будет наполнена к 27 мая. Отгрузки уже идут, у нас широкая география. А с 20 мая мы запускаем проект прямых продаж, и с этого момента можно приобрести автомобиль не только у дилеров, но и напрямую от производителя», — уточнил директор по развитию.

В заключении Безрученко констатировал, что в существующей объективной реальности потребитель очень быстро перестроился на китайские бренды. А предприятия «Автомобильные технологии» предоставляют на рынке одну из лучших гарантий, подытожил директор по развитию.

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Источник: gazeta.ru