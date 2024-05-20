Известный китайский бренд выпустил первый в мире доступный кроссовер-минивэн

В Китае состоялся старт продаж 6-местного кроссовера Leapmotor C16

Компания Leapmotor объявила, что первый в мире доступный кроссовер-минивэн, как его называет производитель, появился в дилерских центрах в Китае. Эти машины будут продаваться по цене менее 200 тыс. юаней (2,5 млн рублей).

Длина кроссовера равна 4915 мм при колесной базе 2825 мм. У автомобиля шестиместный трехрядный салон, в каждом ряду расположено по два кресла.

Leapmotor C16

В числе особенностей оснащения новинки скрытые дефлекторы вентиляции. Также кроссовер оборудован аудиосистемой с 21 динамиком.

Для Leapmotor C16 возможно два варианта силовой установки. Гибридная версия оснащается турбомотором 1.5, выступающим в роли генератора, и тяговым электромотором мощностью 228 л.с. В полностью электрическом варианте автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 288 л.с.

Leapmotor C16

Leapmotor C16

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com