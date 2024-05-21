Россияне стали отдавать в залог машины премиум-класса — что происходит?

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CarMoney: жители РФ отдают под залог автомобили стоимостью свыше 1 млн рублей

Средняя стоимость автомобилей, передаваемых в обеспечение по автозаймам, за первые три месяца 2024 года впервые превысила отметку в 1 млн рублей и составила 1,012 млн рублей. Этот показатель на 30,7% больше аналогичного периода 2022 года и на 13,5% больше показателя первого квартала 2023 года. Такой статистикой с изданием «Газета. Ru» поделились специалисты финтех-сервиса CarMoney по итогам проведенного исследования.

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«В числе основных причин роста средней стоимости авто в залоге – общее увеличение цен на автомобили на вторичном рынке, а также рост качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в этом сегменте», – объяснила коммерческий директор компании Татьяна Благовещенская.

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первый квартал текущего года цены на автомобили с пробегом в России, в среднем, выросли на 1,55% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Другими словами, стоимость залогового портфеля росла быстрее, чем стоимость авто на вторичке.

Примечательно, что среди заемщиков растет доля клиентов с высокими доходами, подчеркивает Благовещенская. Средний доход этой категории лиц в начале текущего года достиг 140 тыс. рублей (рост составил 24% за год). Также среди заемщиков увеличивается доля предпринимателей, добавляет коммерческий директор CarMoney.

Обе категории таких заемщиков предоставляют в качестве залога дорогие автомобили – под них легче получить заем на длительный срок и меньшую ставку. По мнению Благовещенской, такой интерес российских автовладельцев к автозаймам обусловлен их доступностью в сравнении с автокредитами от банков.

CarMoney провели свое исследование в мае 2024 года на основе анализа динамики стоимости залоговых автомобилей в своем портфеле, на который приходится более 55% от общего объема автозаймов, выдаваемых в России.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
21.05.2024
Фото:Depositphotos
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