АКП, надежный мотор и легендарный бренд: этот новый «японец» стоит как Lada

Дилеры привезли в Россию новые седаны Toyota Vios по цене от 2,15 млн рублей

Надежный и простой компактный седан Toyota Vios очень популярен в такси в азиатских странах. Теперь его можно купить и в России.

Цены на них на одном из сайтов объявлений начинаются от 2 150 000 рублей. Машины ввозят в РФ по системе параллельного импорта. Стоит уточнить, что Lada Vesta Sportline стоит сейчас от 2 175 900 рублей.

Toyota Vios

Все машины оснащены надежным 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 109 л.с. и классической четырехступенчатой АКП, привод передний.

В комплектацию, суди по фото, включены тканевая обивка сидений, аналоговая приборная панель, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, а также электрорегулировка и подогрев боковых зеркал заднего вида.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

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Источник: «Автоновости дня»