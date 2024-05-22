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Не за рыбой, а с целью транзита: в АТОР ответили на планы финнов открыть границу с РФ

АТОР: власти Финляндии ищут варианты для открытия границы с Россией

Власти Финляндии выступили с инициативой прекратить нелегальную миграцию и «осторожно открыть границу» с Россией. Соответствующий законопроект был передан в парламент страны «О выдворении». В финском правительстве убеждены в необходимости закона для борьбы с миграцией как способом давления на республику.

Комментируя возможное открытие Финляндией пропускных пунктов, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян напомнил в беседе с «Парламентской газетой», что российские туристы все равно не смогут посещать эту страну в рамках туров, потому что им не выдают визы. Россия, в отличие от финнов, выдает визы гражданам Финляндии. Мурадян считает, что россияне смогут воспользоваться открытой границей с целью транзита.

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«Это популярное направление, потому что до закрытия границы финский сектор транзита был одним из самых больших по объему в Европе при текущих санкциях», – подчеркнул глава АТОР.

По словам Мурадяна, у некоторых граждан РФ есть недвижимость и виды на жительство в Финляндии, а также в других странах Евросоюза. В случае, если Хельсинки все-таки примет решение открыть границу, россиянам будет легче туда попасть. К тому же, КПП однозначно разгрузит эстонскую границу, которая с большой неохотой пропускает граждан.

Напомним, в ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло все восемь контрольно-пропускных пунктов на границе с Российской Федерацией. Свое решение в Хельсинки оправдали тем, что через РФ к ним стремятся беженцы с Ближнего Востока.

Источник: Парламентская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
22.05.2024
Фото:Wikimedia
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