Завод «Москвич» приостановил производство одной модели

Автозавод «Москвич» сократил производство электрокаров Москвич 3е в 135 раз

АО «Московский автомобильный завод Москвич» в текущем году выпустил только 37 электрокаров Москвич 3е и больше до конца года эту машину собирать не будет. Это следует из официальной справки Минпромторга РФ, направленной в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике России Андрея Кутепова.

В послании ведомство приводит точные прогнозы по производству электрокаров российскими автозаводами на 2024 год. Так, по информации Минпромторга, в этом году «Москвич» запланировал сборку всего 37 электромобилей, и их уже выпустили. То есть, относительно 2023 года производство этих моделей упало в 135 раз, так как в прошлом году было выпущено 5005 штук Москвич 3е. Ранее гендиректор КАМАЗа (является технологическим партнером «Москвича») Сергей Когогин упоминал, что продажи Москвич 3е оказались ниже ожиданий.

Также из справки следует, что самые масштабные планы по производству электротранспорта в текущем году у липецкого завода «Моторинвест». Предприятие рассчитывает выпустить 3133 электромобиля.

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Источник: Газета.Ru