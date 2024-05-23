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Завод «Москвич» приостановил производство одной модели

Автозавод «Москвич» сократил производство электрокаров Москвич 3е в 135 раз

АО «Московский автомобильный завод Москвич» в текущем году выпустил только 37 электрокаров Москвич 3е и больше до конца года эту машину собирать не будет. Это следует из официальной справки Минпромторга РФ, направленной в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике России Андрея Кутепова.

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В послании ведомство приводит точные прогнозы по производству электрокаров российскими автозаводами на 2024 год. Так, по информации Минпромторга, в этом году «Москвич» запланировал сборку всего 37 электромобилей, и их уже выпустили. То есть, относительно 2023 года производство этих моделей упало в 135 раз, так как в прошлом году было выпущено 5005 штук Москвич 3е. Ранее гендиректор КАМАЗа (является технологическим партнером «Москвича») Сергей Когогин упоминал, что продажи Москвич 3е оказались ниже ожиданий.

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Также из справки следует, что самые масштабные планы по производству электротранспорта в текущем году у липецкого завода «Моторинвест». Предприятие рассчитывает выпустить 3133 электромобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:АГН «Москва»
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