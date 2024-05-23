Автовладельцев ждет сюрприз: что будет с ценами на запчасти

РСА: средняя цена автозапчастей в РФ по новому справочнику уменьшится на 4%

Благодаря новой методике оценки средняя стоимость автозапчастей по ОСАГО в свежих справочниках может уменьшиться на 4%, проинформировал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он пояснил, что новая методика позволяет учитывать реальные рыночные цены на детали, в том числе для праворульных машин, для которых в справочнике добавилось множество новых позиций. Поэтому расчет размера выплаты по ОСАГО для них стал более корректным.

Еще Уфимцев напомнил, что за счет новых поправок в Единую методику расчета выплат РСА может проводить базовое исследование рынка запчастей не только в Московской области, но и в совсем других в плане цен и номенклатуры регионах.

Также глава РСА отметил, что ситуация с ценами на запчасти в целом стабилизировалась в России. Но трудности во взаиморасчетах с дружественными странами привели к задержкам в поставках деталей.

Среди позитивных изменений он упомянул о том, что в регионах страны формируется собственный рынок деталей, а новая методика позволяет это адекватно учитывать.

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Источник: Российская газета