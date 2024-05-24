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Терроризировавшие таксистов бандиты арестованы: прокуратура завела дело

В Приморье задержали группу преступников, вымогающих деньги у таксистов

Полиция Приморья задержала межэтническую группу из четырех человек, занимавшуюся вымогательством денег у таксистов в районе аэропорта Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По информации правоохранительных органов, взаимодействующих с прокуратурой края, группа лиц с 2021 года занималась вымогательством денежных средств у водителей такси с целью предоставления им возможности работать на территории Международного аэропорта Владивосток и прилегающих к нему территориях. В отношении водителей применялись угрозы насилия и уничтожения имущества. Задержаны четыре человека, в отношении которых заведено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой), в ближайшее время им изберут меру пресечения.

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«Возбуждение дела стало результатом координационной деятельности прокуратуры региона, после обнаружения надзорным ведомством в ходе мониторинга средств массой информации публикаций, свидетельствующих о попытках регулирования деятельности водителей такси, минуя правовое поле», – уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

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Напомним, ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе своего выступления на заседании Совета Федерации потребовал уделить первоочередное внимание надзору за обеспечением раннего установления и пресечения признаков межнациональных конфликтов, профилактике террористических угроз и выстроить систему качественного мониторинга информационного пространства.

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Источник: Прокуратура Приморского края

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
24.05.2024
Фото:Depositphotos
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