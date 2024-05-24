Белорусские власти могут пересесть на Aurus

Крутой: Белоруссия может приобрести автомобили Aurus для руководства страны

Белоруссия рассматривает возможность приобретения автомобилей Aurus для высшего руководства страны, сообщил посол страны в России Дмитрий Крутой.

«Если поступят привлекательные ценовые предложения, мы готовы обсудить покупку нескольких автомобилей Aurus для руководства правительства или других государственных органов», — отметил Крутой.

Ранее посол также заявлял, что Белоруссия заинтересована в участии в производстве запчастей для автомобилей Aurus и изучает возможности для такого сотрудничества.

Напомним, Владимир Путин, вступивший 7 мая в должность Президента России, впервые приехал на инаугурацию на обновленном отечественном лимузине Aurus.

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Источник: «Прайм»