Российские туристы назвали города, где лучше путешествовать в одиночестве

OneTwoTrip: Петербург и Москва признаны лучшими городами для соло-путешествий

В эпоху, когда социальные сети превращают уединение в дефицит, все больше путешественников отдают предпочтение поездкам в одиночку. Исследование компании OneTwoTrip показало, что для россиян соло-путешествия – не просто возможность отдохнуть, но и способ познания себя и расширения границ.

Согласно исследованию, самыми идеальными городами для соло-путешествий в России являются Санкт-Петербург (его выбрали 21,1% респондентов), Москва (12,1%), Калининград (8,3%), Сочи (7,5%) и Алтай (3,6%). Также стоит отметить, что 32,2% опрошенных считают, что для поездок в одиночестве подходят все города России.

Город дворцов и каналов, Санкт-Петербург предлагает широкий спектр культурных и исторических достопримечательностей, а также оживленную ночную жизнь. Столица России и крупнейший город страны, Москва – это мегаполис, где есть все: от музеев мирового класса до современных торговых центров.

Россияне отмечают множество преимуществ одиночных путешествий. Путешествие в одиночестве дает возможность лучше узнать свои интересы, сильные и слабые стороны. Это отличный способ познакомиться с новыми людьми и завести интересные знакомства. Также такие путешествия дают чувство свободы и независимости.

Несмотря на положительные отзывы, некоторые путешественники отмечают и негативный опыт: некоторые сталкивались с кражей вещей, кто-то терялся в незнакомом городе, а другие ощущали скуку или переживали за свою безопасность.

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Источник: Известия