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Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП с грузовиком под Воронежем
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Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП с грузовиком под Воронежем

В Воронежской области 4 ребенка пострадали и один погиб в аварии с фурой

В аварии под Воронежем погибли два человека, еще четверо пострадали. ДТП произошло в 11:50 на 665-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».

По предварительной информации, водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и въехал в стоявшую на обочине фуру Scania.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД по Воронежской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
27.05.2024
Фото:МВД Медиа
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