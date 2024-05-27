Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП с грузовиком под Воронежем

В Воронежской области 4 ребенка пострадали и один погиб в аварии с фурой

В аварии под Воронежем погибли два человека, еще четверо пострадали. ДТП произошло в 11:50 на 665-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».

По предварительной информации, водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и въехал в стоявшую на обочине фуру Scania.

40-летняя женщина и 13-летний подросток, бывшие в числе пассажиров легковушки, скончались на месте. Водитель иномарки и еще четверо детей госпитализированы.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД по Воронежской области