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Россияне пересаживаются на автобусы?

Автостат Инфо: рост рынка автобусов в России превысил 55%

В апреле продажи новых автобусов в РФ выросли на 55,5% – источник сравнивает апрельские показатели 2023 и 2024 годов, они составили, соответственно, 1388 до 2158 единиц. А если брать продажи по четырем месяцам, то рост составляет 32% – 7481 новый автобус в этом году против всего 5679 в прошлом.

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Конечно, никакого «автобусного бума» тут не предвидится – растет весь российский авторынок: если взять новые легковушки, то тут разница между началом прошлого года и началом нынешнего аж 89,7%... Однако автобусный сегмент интересен (и отличен) еще и тем, что тут российские бренды в явном фаворе: распределение по рынку – 80,7% и 19,3% в пользу отечественного производителя.

Среди марок с большим отрывом лидирует ПАЗ
Среди марок с большим отрывом лидирует ПАЗ

Причем и те, и другие показывают рост: а апреле у отечественных +54% и 1742 единицы техники, у иномарок – +62,5% и 416 единиц. А за январь-апрель в стране реализовано 6182 российских автобуса (+32%) и 1299 иностранных (+30,7%).

Лидером среди марок остался ПАЗ: в апреле он прибавил в продажах на 67,5%, то есть на 1000 единиц в годовом выражении. В то же время на 102% (до 376 единиц) выросли продажи ЛиАЗа и на 165% (до 268 единиц) – у китайского Yutong.

Однозначный лидер сегмента автобусов – ПАЗ Вектор
Однозначный лидер сегмента автобусов – ПАЗ Вектор

Если смотреть по моделям, в апреле лидирует ПАЗ Вектор Next, разошедшийся в количестве 528 единиц. На втором месте – ЛиАЗ Ситимакс 12 (306 единиц), обогнавший ПАЗ-3205, реализованный тиражом 293 машин.

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia, Автостат Инфо
Количество просмотров 1
28.05.2024
Фото:Wikimedia, Автостат Инфо
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