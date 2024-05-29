Названы конкуренты российских автомобилей Volga

«Автостат»: основными конкурентами Volga станут модели Chery и Geely

Основными конкурентами моделей Volga в России станут китайские машины, рассказали опрошенные агентством «Автостат» эксперты.

Глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев считает, что основными конкурентами Volga станут такие модели, как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, а также некоторые корейские и японские машины.

Volga K30

Глава отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев высказал мнение, что основными конкурентами станут наиболее востребованные и уже зарекомендовавшие себя модели от других китайских марок, например, Haval Jolion.

Презентация автомобилей Volga прошла 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Новые Volga будут предложены в трех классах: Volga С40 – седан класса D, Volga К30 – кроссовер класса С, Volga К40 – кроссовер класса D. Все модели получат бензиновый двигатель мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатую АКП. Производство машин бренда стартует в 2024 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»