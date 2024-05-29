Рама, полный привод, АКП – больше Land Cruiser, но сильно дешевле!

«За рулем» рассказал о доступном аналоге Land Cruiser 300 — новом Haval Н5

Рынок новых легковушек показывает устойчивый рост – в 2024-м ему способствуют стабилизация цен, ликвидация дефицита, расширение модельных рядов... И рост конкуренции, вызванный появлением новых брендов. Чем будут крыть те, кто уже закрепился в РФ? Исследуя тему, эксперт «За рулем» Юрий Тимкин напоминает о готовящейся российской премьере второго поколения внедорожника Haval Н5.

Haval Н5

Напомним, первое поколение разошлось у нас десятками тысяч рамных машин, в основе которых – японский Isuzu Axiom. А вот новый Н5 японского наследия уже лишен и собран на самостоятельной базе: платформой поделился пикап Great Wall King Kong.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

— Размеры увеличились принципиально: длина кузова достигает 5190 мм. Даже Land Cruiser 300 покомпактней будет! Соответственно, в конструкции используется рама, а полный привод – типа part-time c жестким подключением передней оси. Но если донорская модель снабжается исключительно механической коробкой передач, то для Н5 будет предложен 8-ступенчатый автомат. Бензиновый и дизельный двигатели при одинаковом объеме 2 л развивают одинаковую же мощность в 190 л.с.

Несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений (представляете, насколько вместителен должен быть багажник?). Архитектура интерьера повторяет таковую у пикапа King Kong. Но оснащение особо щедрым не будет – чтобы не конкурировать с родственными внедорожниками марки Tank.

Haval Н5

Что ж, Танки занимают нишу 4-5 млн рублей – значит ли это, что Новый H5 будет дешевле? Неким ориентиром пока могут служить только цены на машины, попадавшие к нам параллельным импортом: если в октябре 2023-го, на ажиотаже, продавцы не стеснялись просить за новый H5 более 5 млн рублей, то в декабре – отдавали уже менее чем за 3 млн... Официальные цены должны появиться до конца года.

Какие еще новинки из Китая появятся в России в ближайшее время – читайте в новой статье «За рулем»!