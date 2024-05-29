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В России появится единая цифровая платформа в области туризма

Президент Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма, сказано на сайте Кремля.

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Уточняется, что платформа будет предусматривать сбор и передачу данных о гостиницах, объектах общественного питания, работе гидов и транспорта. Также на ней будут сохраняться обезличенные персональные данные, переданные банками и национальной платежной системой.

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Также планируется, что на базе данных с платформы разработают программу, которая сможет предлагать комплексные пакеты туристических услуг.

Также на сайте Кремля сказано, что доклад по реализации поручения Правительство РФ должно представить до 1 сентября 2024 года, а затем один раз в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Kremlin.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
29.05.2024
Фото:freepik / freepik
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