Сосед захватил место на парковке? Мы знаем законные методы урегулирования спора

В Роскачестве рассказали, как законно получить место на парковке во дворе дома

Если парковка во дворе заполняется стихийно, а места не закреплены за конкретными жильцами-автовладельцами, самозахват парковочного места является нарушением прав других жильцов. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он подчеркнул, что дворы являются общедомовым имуществом, пользоваться которым имеют право все жильцы. При этом порядок использования парковочных мест зависит от решения жильцов, принятого на общем собрании. Есть несколько вариантов.

«Во-первых, места закреплены за конкретными жильцами. Пересмотр распределения "лотов" на парковке возможен после общего собрания жильцов при коллективном решении сделать это, например, если появились новые желающие парковаться во дворе. Места не закреплены за конкретными жильцами, машины можно парковать в порядке их приезда на свободных местах», – объясняет глава департамента.

В случае второго варианта автовладельцы нередко занимают определенное место на парковке, при этом свое «право» демонстрируют различными методами, включая установку бетонных тумб и других приспособлений. Все попытки остальных жильцов занять это место заканчиваются скандалами, иногда даже с рукоприкладством, отмечает Поздняков.

«Однако такое поведение незаконно! Если парковка заполняется стихийно и места не закреплены за определенными владельцами авто, самозахват парковочного места – нарушение прав других жильцов», – категоричен в своем мнении директор ведомства.

В этом случае нужно писать жалобу в управляющую компанию, администрацию района или ГАИ и приложить доказательства: фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. Можно подготовить коллективную жалобу, если нарушения будут доказаны, виновник заплатит штраф.

В случае самозахвата территории, принадлежащей жильцам дома, сумма штрафа составит 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (не менее пяти тысяч рублей). А если кадастровая стоимость не определена, штраф будет фиксированным и составит от 5 до 10 тысяч рублей (ст. 7.1 КоАП РФ), резюмировал Поздняков.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: 1prime.ru