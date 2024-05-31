#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масло 0W-20
31 мая
Масло 0W-20 — чем оно может помочь или навредить
«За рулем» объяснил, для чего было разработано...
Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат
31 мая
Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат
Водителям перечислили 4 признака неисправности...
Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»
31 мая
Розыгрыш призов 30.05.24 от «За рулем» — мы определили имена победителей
Подведены итоги очередного ежемесячного...

Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат

Водителям перечислили 4 признака неисправности автоматической коробки передач

Посторонние звуки во время разгона автомобиля, а также пробуксовка, запах гари и жесткое переключение передач наглядно свидетельствуют о том, что автоматическая коробка передач (АКП) неисправна. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Среди основных признаков неисправности автоматической коробки передач можно назвать, например, пробуксовку. Когда передачи проскальзывают или не переключаются должным образом. Сюда же можно отнести такой признак, как пробуксовка при разгоне – когда автомобиль медленно разгоняется или проскальзывает при попытке ускориться», – объяснил собеседник.

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

О неисправности АКП укажет жесткое или резкое переключение передач, водитель в это время может ощутить характерный толчок, удар или рывок. Еще одним признаком неисправности АКП являются необычные шумы, возникающие в коробки передач: гудение, визг, скрежет и другие, подчеркивает Константинов.

Кроме того, автовладельца должен насторожить запах гари, зачастую это происходит из-за перегрева и неисправности автоматической трансмиссии, подытожил эксперт.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
31.05.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0