Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат

Водителям перечислили 4 признака неисправности автоматической коробки передач

Посторонние звуки во время разгона автомобиля, а также пробуксовка, запах гари и жесткое переключение передач наглядно свидетельствуют о том, что автоматическая коробка передач (АКП) неисправна. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Среди основных признаков неисправности автоматической коробки передач можно назвать, например, пробуксовку. Когда передачи проскальзывают или не переключаются должным образом. Сюда же можно отнести такой признак, как пробуксовка при разгоне – когда автомобиль медленно разгоняется или проскальзывает при попытке ускориться», – объяснил собеседник.

О неисправности АКП укажет жесткое или резкое переключение передач, водитель в это время может ощутить характерный толчок, удар или рывок. Еще одним признаком неисправности АКП являются необычные шумы, возникающие в коробки передач: гудение, визг, скрежет и другие, подчеркивает Константинов.

Кроме того, автовладельца должен насторожить запах гари, зачастую это происходит из-за перегрева и неисправности автоматической трансмиссии, подытожил эксперт.

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Источник: gazeta.ru