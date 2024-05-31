В Москве пассажир такси угнал авто у водителя-нелегала (видео)

Столичная полиция задержала угонщика такси, водителем которого оказался нелегал

В начале мая в дежурную часть полиции столичного района Южное Медведково позвонила женщина, которая сообщила, что у водителя такси только что угнали автомобиль. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили у водителя, что преступление совершил его пассажир. Сам водитель оказался иностранцем, взявшим машину в аренду.

Он рассказал, что во время поездки пассажир поссорился со спутницей и ударил ее. А когда таксист попросил покинуть салон, пассажир накинулся с кулаками и не него. В ходе потасовки агрессор вытолкал водителя из салона, сел за руль и уехал.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанную легковушку во дворе на улице Молодцова, а позднее в квартире одного из близлежащих домов задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался ранее судимый 46-летний гражданин», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ и поместили под стражу. А в отношении потерпевшего составлен протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ – он находится в РФ незаконно, и теперь его ждет суд.

Источник: МВД Медиа