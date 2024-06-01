Audi показала миру самый мощный и быстрый универсал RS4 Avant

Audi представила специальную версию RS4 Avant в честь 25-летия модели

В честь 25-летия модели Audi представила эксклюзивную версию RS4 Avant. Автомобиль получил ряд улучшений, в том числе обновлённый двигатель, улучшенную ходовую часть и уникальные элементы дизайна.

Audi RS4 Avant

Под капотом RS4 Avant 25th Anniversary Edition установлен модернизированный 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Благодаря оптимизации мощность двигателя возросла на 20 л. с. до впечатляющих 464 л. с. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, настроенной на более быстрые переключения, автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, что на 0,4 секунды быстрее, чем стандартная версия RS4 Avant.

Audi RS4 Avant

Важнейшим отличием юбилейной модели является увеличенная максимальная скорость. В то время как обычный RS4 Avant развивает максимальные 290 км/ч, RS4 Avant 25th Anniversary Edition способен разгоняться до 300 км/ч.

Для улучшения управляемости и устойчивости автомобиль получил более жёсткую настройку подвески и уменьшенный на 10 мм дорожный просвет. Тормозная система представлена керамическими тормозами, обеспечивающими исключительную эффективность торможения.

Праздничный характер модели подчёркивает яркая окраска экстерьера в цвет Imola Yellow. Автомобиль оснащён 20-дюймовыми коваными дисками от RS4 Avant Competition, а также комплектуется дополнительным набором 20-дюймовых матовых колёс с шинами Pirelli P Zero Trofeo RS. Завершают образ матово-чёрные овальные насадки спортивной выхлопной системы RS.

Интерьер Audi RS4 Avant

Салон юбилейной модели отличается спортивностью и стилем. Сиденья Recaro с контрастной прострочкой обеспечивают отличную боковую поддержку. Рулевое колесо с плоской нижней частью и кожаной отделкой дополнено лепестками переключения передач. В комплект поставки входят также пара гоночных перчаток.

Всего будет выпущено 250 экземпляров Audi RS4 Avant 25th Anniversary Edition. Стоимость автомобиля составляет 142 905 евро.

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Источник: ITHome