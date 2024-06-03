#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт «За рулем» испытал юбилейный Land Rover Defender, прошедший 300 тысяч км
3 июня
Этот легендарный внедорожник прошел 300 тысяч км – что с двигателем?
Эксперт «За рулем» испытал юбилейный Land Rover...
Вы знаете, почему в жару не стоит заправлять бензобак под завязку? Причина удивит
3 июня
Вы знаете, почему в жару не стоит заправлять бензобак под завязку? Причина удивит
Автоэксперт Родионов указал на опасность...
Три ведущих японских бренда уличили в фальсификации — рассказываем подробности
3 июня
Три ведущих японских бренда уличили в фальсификации — рассказываем подробности
В Японии получил продолжение скандал с подменой...

В России появится мощная копия 4х4 Chevrolet Silverado – срок продаж в августе

В РФ привезли копию Chevrolet Silverado — продажи Huanghai N7 стартуют летом

Полноразмерный рамный пикап Huanghai N7 китайского производителя в настоящее время проходит в России процедуру сертификации, и уже в августе текущего года стартуют его продажи. Примечательно, что покупателям новинки предоставят полный гарантийный пакет.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Габариты китайского аналога Chevrolet Silverado составляют 5685х1950х1865 мм, размер колесной базы – 3405 мм. Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,4 л мощностью почти 206 л.с., коробка представляет собой 8-ступенчатый автомат, привод – полный. Что касается цены, то по прогнозам, она составит примерно 4 млн рублей, при этом в нее будут включены все пошлины и утильсбор.

​​​​​​​Huanghai N7
​​​​​​​Huanghai N7

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

В экспертном сообществе называют основным конкурентом Huanghai N7 GMW Poer King Kong, его цены на российском рынке стартуют от 3,199 млн рублей. На китайском рынке пикап предлагается и в версии с дизельным двигателем и механической коробкой передач. Вопрос о поставках такого варианта в Россию пока на стадии рассмотрения. Дело в том, что в сравнении с бензиновым двигателем у дизеля высокий уровень вибрации, к тому же, он стоит дороже.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: news.drom.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Chevrolet | Huanghai
03.06.2024
Фото:Chevrolet | Huanghai
Поделиться:
Оцените материал:
0