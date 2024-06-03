В России появится мощная копия 4х4 Chevrolet Silverado – срок продаж в августе

В РФ привезли копию Chevrolet Silverado — продажи Huanghai N7 стартуют летом

Полноразмерный рамный пикап Huanghai N7 китайского производителя в настоящее время проходит в России процедуру сертификации, и уже в августе текущего года стартуют его продажи. Примечательно, что покупателям новинки предоставят полный гарантийный пакет.

Габариты китайского аналога Chevrolet Silverado составляют 5685х1950х1865 мм, размер колесной базы – 3405 мм. Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,4 л мощностью почти 206 л.с., коробка представляет собой 8-ступенчатый автомат, привод – полный. Что касается цены, то по прогнозам, она составит примерно 4 млн рублей, при этом в нее будут включены все пошлины и утильсбор.

​​​​​​​Huanghai N7

В экспертном сообществе называют основным конкурентом Huanghai N7 GMW Poer King Kong, его цены на российском рынке стартуют от 3,199 млн рублей. На китайском рынке пикап предлагается и в версии с дизельным двигателем и механической коробкой передач. Вопрос о поставках такого варианта в Россию пока на стадии рассмотрения. Дело в том, что в сравнении с бензиновым двигателем у дизеля высокий уровень вибрации, к тому же, он стоит дороже.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: news.drom.ru