Самый популярный и доступный кроссовер Москвич подорожал

В России кроссовер Москвич 3 2024 года выпуска стал дороже на 35 тыс. рублей

Цена кроссовера Москвич 3 поднялась на 35 тыс. руб. Согласно прайс-листу на сайте автопроизводителя, сейчас машина 2024 г. в. стоит в базе 1 690 000 руб., а в апреле ее цена составляла 1 655 000 руб.

Самая дешевая версия с АКП также подорожала на 35 тыс. руб. с апреля и сейчас стоит 1 760 000 руб. Машина в топовой комплектации «Комфорт» также стала дороже на 35 тыс. руб. и стоит сейчас 1 900 000 руб.

Москвич 3

Стоимость остальных моделей бренда осталась прежней. Москвич 6 по-прежнему стоит от 2 200 000 руб., а Москвич 3е предлагается от 4 100 000 руб.

Москвич 3 оснащен 1,5-литровый бензиновым турбомотором мощностью 136 л. с. Он работает как с механикой, так и с вариатором. Привод у автомобиля передний.

Интерьер Москвич 3

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Автоновости дня