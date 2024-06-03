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Самый популярный и доступный кроссовер Москвич подорожал

В России кроссовер Москвич 3 2024 года выпуска стал дороже на 35 тыс. рублей

Цена кроссовера Москвич 3 поднялась на 35 тыс. руб. Согласно прайс-листу на сайте автопроизводителя, сейчас машина 2024 г. в. стоит в базе 1 690 000 руб., а в апреле ее цена составляла 1 655 000 руб.

Самая дешевая версия с АКП также подорожала на 35 тыс. руб. с апреля и сейчас стоит 1 760 000 руб. Машина в топовой комплектации «Комфорт» также стала дороже на 35 тыс. руб. и стоит сейчас 1 900 000 руб.

Москвич 3
Москвич 3
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

Стоимость остальных моделей бренда осталась прежней. Москвич 6 по-прежнему стоит от 2 200 000 руб., а Москвич 3е предлагается от 4 100 000 руб.

Москвич 3 оснащен 1,5-литровый бензиновым турбомотором мощностью 136 л. с. Он работает как с механикой, так и с вариатором. Привод у автомобиля передний.

Интерьер Москвич 3
Интерьер Москвич 3

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 1
03.06.2024
Фото:Москвич
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