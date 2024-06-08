Автохама на Ford Ranger доходчиво наказали местные жители

Пикап Ford превратили в мусорный контейнер после того, как он заблокировал въезд

Пикап Ford Ranger был незаконно припаркован в месте, специально отведенном для мусора, и в результате стал жертвой разгневанных местных жителей, которые буквально завалили автомобиль грудами мусора, заблокировав его как спереди, так и сзади.

На фото белый Ford Ranger, припаркованный на улице, окружен грудами мусора, и можно только представить, какие «ароматные» сюрпризы ждут незадачливого владельца по возвращении. И сколько времени ему предстоит отмывать свой автомобиль.

К счастью, все окна машины были закрыты, поэтому салон должен остаться невредимым.

Инцидент произошел в городе Багио, известном как «летняя столица» Филиппин. Фотография мусорного контейнера «Рейнджер» была опубликована на страничке одного из пользователей популярной соцсети.

Вирусный пост позже был опубликован местным органом власти, как пример того, как делать не стоит, ибо возмездие неминуемо.

Впрочем, инцидент с Ford Ranger служит предостережением автовладельцам всех стран: будьте внимательны при парковке, не нарушайте чужого пространства!

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Источник: Сarscoops