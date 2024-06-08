«Бешеная» Приора идет по встречке – погоня на Кубани (видео)
Станица Калининская в Краснодарском крае стала в начале июня местом очередной погони полицейских за нетрезвым лихачом. Все началось с того, что экипаж ДПС заметил Приору, совершавшую опасные маневры, и подал водителю сигнал об остановке, но тот не подчинился.
Пришлось полицейским включить спецсигналы и последовать за «гонщиком». Уже на трассе инспекторы приняли решение применить табельное оружие, чтобы остановить опасный автомобиль.
«После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских, убедившись в отсутствии других транспортных средств и людей на проезжей части, открыл огонь по колесам «Лады». В результате лихач прижался к обочине и, несмотря ещё и на оказанное физическое сопротивление, был задержан. Помимо него в салоне автомобиля находилось двое пассажиров. Никто не пострадал», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Станичным Домиником Торетто» оказался 27-летний местный житель, который, судя по внешним признакам, был нетрезв. От медосвидетельствования мужчина отказался. Ему выписаны протоколы по статьям 12.26 и 19.3 КоАП РФ, а его болид помещен на штрафстоянку.
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Источник: МВД Медиа
Отзывы о LADA Priora (4)
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.