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«Бешеная» Приора идет по встречке – погоня на Кубани (видео)

Кубанская полиция задержала нетрезвого лихача с двумя пассажирами на Приоре

Станица Калининская в Краснодарском крае стала в начале июня местом очередной погони полицейских за нетрезвым лихачом. Все началось с того, что экипаж ДПС заметил Приору, совершавшую опасные маневры, и подал водителю сигнал об остановке, но тот не подчинился.

Пришлось полицейским включить спецсигналы и последовать за «гонщиком». Уже на трассе инспекторы приняли решение применить табельное оружие, чтобы остановить опасный автомобиль.


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«После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских, убедившись в отсутствии других транспортных средств и людей на проезжей части, открыл огонь по колесам «Лады». В результате лихач прижался к обочине и, несмотря ещё и на оказанное физическое сопротивление, был задержан. Помимо него в салоне автомобиля находилось двое пассажиров. Никто не пострадал», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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«Станичным Домиником Торетто» оказался 27-летний местный житель, который, судя по внешним признакам, был нетрезв. От медосвидетельствования мужчина отказался. Ему выписаны протоколы по статьям 12.26 и 19.3 КоАП РФ, а его болид помещен на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
08.06.2024
Фото:МВД Медиа
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Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.

Комментарий:

Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.

-5