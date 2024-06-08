«Бешеная» Приора идет по встречке – погоня на Кубани (видео)

Кубанская полиция задержала нетрезвого лихача с двумя пассажирами на Приоре

Станица Калининская в Краснодарском крае стала в начале июня местом очередной погони полицейских за нетрезвым лихачом. Все началось с того, что экипаж ДПС заметил Приору, совершавшую опасные маневры, и подал водителю сигнал об остановке, но тот не подчинился.

Пришлось полицейским включить спецсигналы и последовать за «гонщиком». Уже на трассе инспекторы приняли решение применить табельное оружие, чтобы остановить опасный автомобиль.

«После предупр едительного выстрела в воздух один из полицейских, убедившись в отсутствии других транспортных средств и людей на проезжей части, открыл огонь по колесам «Лады». В результате лихач прижался к обочине и, несмотря ещё и на оказанное физическое сопротивление, был задержан. Помимо него в салоне автомобиля находилось двое пассажиров. Никто не пострадал», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Станичным Домиником Торетто» оказался 27-летний местный житель, который, судя по внешним признакам, был нетрезв. От медосвидетельствования мужчина отказался. Ему выписаны протоколы по статьям 12.26 и 19.3 КоАП РФ, а его болид помещен на штрафстоянку.

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Источник: МВД Медиа