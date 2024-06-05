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Эти новые Toyota, Kia и Suzuki дешевле 2 млн и с гарантией есть у дилеров

Дилеры привезли в Россию новую Kia Pegas с АКП и гарантией за 1,55 млн рублей

Несмотря на изменения в законодательстве, параллельный импорт автомобилей продолжает существовать в России. Правда теперь дилеры зачастую сами завозят только дорогие модели в топовых комплектациях, так как привозить дешевые уже невыгодно из-за дополнительных платежей. Но относительно доступные новые машины (чаще всего еще из старых партий) все еще есть у дилеров. В наличии имеются новые авто на гарантии по цене 2 млн рублей и ниже.

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Самым доступным оказался седан Kia Pegas. В одном из столичных салонов его оценили в 1,55 млн рублей. Гарантия на машину дилерская сроком 2 года с обязательным условием – обслуживание в фирменных автоцентрах дилера.

KIA Pegas
KIA Pegas

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Автомобиль оснащен 1,4-литровым мотором мощностью 95 л.с., 4-ступенчатой АКП. Среди опций кондиционер и аудиосистема.

Toyota Vios у столичного дилера стоит 1,9 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 109 л.с. и 4-ступенчатой АКП. Опций также немного, но есть одна подушка безопасности, ABS и кондиционер.

Toyota Vios
Toyota Vios

Петербурге, за 1,8 млн рублей с гарантией сроком 2 года можно приобрести Suzuki Swift в богатом оснащении, включающем медиасистему с большим экраном, климат-контроль, бесключевой доступ и систему кругового обзора. Автомобиль оснащен 1,2-литровым мотором мощностью 91 л.с. и вариатором.

Suzuki Swift
Suzuki Swift

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС | KIA | Toyota | Suzuki
05.06.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС | KIA | Toyota | Suzuki
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