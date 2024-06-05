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На ПМЭФ-2024 стали известны грандиозные планы отечественного автопроизводителя

Глава АВТОВАЗа Соколов: в 2024 году предприятие выпустит более 500 тысяч машин

Отечественный производитель АВТОВАЗ выпустит в текущем году более полумиллиона экземпляров автомобилей. О прогнозе главы концерна Максима Соколова сообщил непосредственно с форума в своем Telegram-канале главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

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«Мы рассчитываем, что в 2024 году при благоприятном развитии рынка АВТОВАЗ выпустит даже больше 500 тысяч машин, которые были запланированы ранее. План на 2026 год должен быть заметно выше. А к 2030 году АВТОВАЗ может выпускать до миллиона машин в год», – цитирует главред президента автоконцерна.

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По словам Соколова, электромобиль Lada Largus поставят на конвейер уже в третьем квартале 2024 года, практически параллельно с ним в серийный выпуск запустят Lada Aura – «оснастка под нее уже готова», заверил Соколов.

Планируется, что уже весной или ближе к лету 2025 года появится «ремоторизированная» Нива, оснащенная двигателем объемом 1,8 л. Сначала начнется производство Нива Legend, а затем Нива Travel. А в самом начале 2026 года на конвейер встанет кроссовер на базе Lada Vesta.

Напомним, сегодня на ПМЭФ-2024 представители АВТОВАЗа презентовали электрическую версию внедорожника Niva Travel – она называется e-Niva.

Об остальных новостях с Петербургского международного экономического форума можно узнать здесь.

Источник: Telegram-канал Максима Кадакова

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
05.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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