Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Кадаков: АВТОВАЗ продаст все машины Lada Iskra, которые только сможет произвести

На форуме ПМЭФ-2024 главной премьерой АВТОВАЗа стала новая модель Lada Iskra, старт серийного производства которой в Тольятти ожидается буквально через полгода – в начале 2025-го. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что продажи седанов Лада Искра начнутся весной.

Lada Iskra

Кроме того, эксперт дал прогноз цен на эти машины и обозначил проблему, с которой может столкнутся АВТОВАЗ, запустив новую модель.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В первые годы эту модель хотят выпускать в объеме от 70 до 100 тысяч машин в год. Я думаю, что будут выпускать больше – из-за очень высокого спроса. И проблемой будет не продать выпущенные машины. Проблемой будет выпустить столько, сколько затребует рынок.

Если бы Искра продавалась сегодня, то базовая цена за 90-сильную версию с 5-ступенчатой МКП была бы около миллиона, а предельная – где-то 1,2 миллиона. Скорее всего, продажи начнутся в марте, и к тому времени, по моим оценкам, базовая цена составит около 1 150 000 рублей, а верхняя планка будет «подпирать» Весту – это примерно 1,5 млн рублей.

Посмотрим. Но думаю, что спрос в любом случае будет огромным. И конечно, дело не только и не столько в госзаказе, таксопарках и тому подобном – прежде всего, спрос будет большим именно от физических лиц.

Lada Iskra

Также Максим Кадаков отметил, что версии универсал и кросс-универсал, которые пока не представлены, но также ожидаются в семействе Lada Iskra, смотрятся даже интереснее, чем представленный седан. А новый цвет, в котором машину показали на ПМЭФ-2024, носит название «Огонь».