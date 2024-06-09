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В Москве мужчина попытался ограбить АЗС (видео)

Сотрудники московской ППС задержали грабителя заправки на Щелковском шоссе

Сотрудники столичной ППС по району Гольяново задержали подозреваемого в открытом хищении денежных средств из кассы АЗС. Установлено, что 26-летний приезжий мужчина ранее был судим. Сообщается, что ночью он появился на одной из заправок на Щелковском шоссе и поначалу вел себя как обычный покупатель.

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«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник зашел в торговый зал автозаправочной станции, расположенной на Щелковском шоссе, где купил зажигалку, после чего вышел на улицу, однако спустя несколько минут забежал обратно и направился к рабочему месту продавца. Женщина испугалась и выбежала из помещения, а подозреваемый забрал из кассы 145 тысяч рублей, после чего скрылся», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уже через полчаса после того, как в полицию поступило сообщение о грабеже, злоумышленник был задержан недалеко от места преступления, добавляет источник. Все похищенные деньги были у него изъяты... Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
09.06.2024
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