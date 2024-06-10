Планируем зимний отпуск: мы знаем цену авиаперелета в Дубай на Новый год

Авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов на рейсы в зимний сезон

Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») открыл продажу билетов на зимний сезон (с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года). Перевозчик будет выполнять полеты по более чем 75 направлениям, включая 13 международных, сообщили в пресс-службе.

Из аэропорта «Внуково» в Москве можно будет улететь более чем в 20 направлениях: Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Минводы, Новосибирск, Пермь, Самару, Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу и Челябинск, а также в Абу-Даби, Стамбул, Аланию и Анталию. В частности, стоимость билета в Дубай (ОАЭ) в конце декабря составляет от 35 тыс. рублей на одного человека.

Из аэропорта «Шереметьево» «Победа» полетит зимой в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

В зимнее время года сохранятся рейсы «Победы» в турецкий Стамбул из Ставрополя, Казани и Махачкалы, а также из Махачкалы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: pobeda.aero