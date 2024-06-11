Потеря мощности и дорогой ремонт: названы последствия заправки старых авто АИ-95

Автоэксперт Родионов объяснил, почему стоит избегать заправки старых машин АИ-95

Если машина рассчитана на заправку бензином АИ-92, ее глупо и бессмысленно заправлять топливом с более высоким октановым числом, АИ-95 или АИ-98, отмечает технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он рекомендует избегать заправки высокооктановым топливом старых машин, не рассчитанных на такое горючее. Это касается, например, автомобилей Lada 20-летней или 30-летней давности.

Старые моторы обладают низкой степенью сжатия. Такой двигатель будет испытывать колоссальные нагрузки из-за работы на высокооктановом бензине, пояснил специалист.

«Поэтому вместо эффективности, экологичности и снижения расхода топлива, водитель получает более быстрый износ двигателя или нередко внушительный чек за ремонт агрегата», – заметил эксперт.

Родионов пояснил, что в России иногда получают высокооктановое топливо из бензина с меньшим октановым числом с помощью добавления присадок, и в целом это горючее имеет с низкооктановым общий базовый состав. Нужно заливать в машину горючее с тем октановым числом, которое рекомендовано автопроизводителем, тогда мотор будет работать без перебоев, подытожил специалист.

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Источник: Российская газета