Добротные кузов и ходовая, много качественной электроники – не «китаец» за 1 млн
Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил подборку седанов классов B и C европейских брендов, которые находятся во вполне приличном состоянии после 6-10 лет пробега.
Среди них Opel Astra J с габаритами: длина – 4658 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1476 мм. Клиренс у автомобиля 165 мм, багажник – 460 л.
Правда, поколение К у нас не продавали, а машины поколения J – не моложе 9 лет. Такой автомобиль на вторичном рынке можно найти за 1–1,3 млн рублей.
У Астры добротные кузов и ходовая, много электроники. Но есть у этого автомобиля и минусы, касаются они, в основном, моторов и коробок.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Турбо 1.4 (140 л. с.) – чугунный блок, распределенный впрыск и ресурс под 300 тысяч км. Но очень капризен: залегают кольца, большой расход масла, засоряется система вентиляции, ненадежные помпа и ролики цепного привода ГРМ.
Старший турбомотор 1.6 (170, 180 л. с.) ничем не лучше.
Самые надежные – старые атмосферники 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.).
С трансмиссиями тоже сложно: МКП с индексом F17 страдает подшипниками, а более крепкая M32 сочетается только с турбомоторами. «Джиэмовский» гидроавтомат 6T40/6Т45 наделен врожденной болячкой – лопается пружинный диск – и слишком нежными соленоидами. Жить с ним, впрочем, можно, и ресурс достаточный.
Подробности о других моделях подборки вы найдете в полной версии нашего материала.
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Отзывы о Opel Astra (7)
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Надежность и качество покраски
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.