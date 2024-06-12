Добротные кузов и ходовая, много качественной электроники – не «китаец» за 1 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Opel Astra J с пробегом

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил подборку седанов классов B и C европейских брендов, которые находятся во вполне приличном состоянии после 6-10 лет пробега.

Среди них Opel Astra J с габаритами: длина – 4658 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1476 мм. Клиренс у автомобиля 165 мм, багажник – 460 л.

Правда, поколение К у нас не продавали, а машины поколения J – не моложе 9 лет. Такой автомобиль на вторичном рынке можно найти за 1–1,3 млн рублей.

У Астры добротные кузов и ходовая, много электроники. Но есть у этого автомобиля и минусы, касаются они, в основном, моторов и коробок.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Турбо 1.4 (140 л. с.) – чугунный блок, распределенный впрыск и ресурс под 300 тысяч км. Но очень капризен: залегают кольца, большой расход масла, засоряется система вентиляции, ненадежные помпа и ролики цепного привода ГРМ.

Старший турбомотор 1.6 (170, 180 л. с.) ничем не лучше.

Самые надежные – старые атмосферники 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.).

С трансмиссиями тоже сложно: МКП с индексом F17 страдает подшипниками, а более крепкая M32 сочетается только с турбомоторами. «Джиэмовский» гидроавтомат 6T40/6Т45 наделен врожденной болячкой – лопается пружинный диск – и слишком нежными соленоидами. Жить с ним, впрочем, можно, и ресурс достаточный.

Подробности о других моделях подборки вы найдете в полной версии нашего материала.