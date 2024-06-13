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Кузов без ржавчины и очень надежный движок — недооцененный седан за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом

Новая Гранта или подержанный седан бизнес-класса? Иномарки «второй свежести» для многих сомнительная (и резонно), но эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своем новом материале перечисляет четыре бизнес-седана за полтора миллиона рублей, которые называет отличными. Что же это за машины?

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Ford Mondeo
Ford Mondeo

Ну например, Ford Mondeo – вариант очень неплохой, считает эксперт. Он говорит, что кузов прекрасно сопротивляется коррозии за исключением одного слабого места – углов крышки багажника где есть натиры от контакта с бампером. А что по агрегатам?

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Ford Mondeo можно назвать недооцененным седаном. Это очень приличный автомобиль с неплохой надежностью. Слабым местом можно назвать динамику с базовым атмосферником 2.5 (150 л.с.). Зато с точки зрения надежности этот двигатель хорош.

Его ресурс не меньше 400 тысяч км, но при соблюдении некоторых условий. Каждые 100 тысяч км нужно регулировать зазоры клапанов, так как гидрокомпенсаторов нет. Также каждые 50-60 тысяч км необходимо чистить блок дроссельной заслонки.

Автоматическая коробка передач 6F35 в целом надежна и способна без проблем прослужить более 300 тысяч км. Но это возможно при регулярной, раз в 45 тысяч км, смене жидкости. Правда после 140-150 тысяч км может выйти из строя привод селектора. Также стоит проверить коробку снизу на наличие подтеков – сальники также могут потечь после 150 тысяч км.

Ford Mondeo
Ford Mondeo

И да, за полтора миллиона рублей вполне можно найти приличный седан бизнес-класса – давайте изучим все варианты!

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За РулемИннокентий Кишкурно
13.06.2024
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Отзывы о Ford Mondeo (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Mondeo  2010
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.

Недостатки:

Клиренс

Комментарий:

Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!

+5