Стартовали продажи нового кроссовера от проверенного немецкого бренда

В Китае начались продажи нового кроссовера Volkswagen Talagon

На китайском рынке дебютировал обновленный Volkswagen Talagon, созданный совместным предприятием FAW-Volkswagen. Этот семиместный кроссовер, предлагающий просторный салон и современные технологии, претендует на лидерство в сегменте среднеразмерных внедорожников.

Talagon 2023 года получил новый дизайн, выделяющийся массивной решеткой радиатора с горизонтальными планками и стильным передним бампером, отделанным матовым хромом. Автомобиль доступен с колесными дисками диаметром 20 или 21 дюйм, что придает ему внушительный и спортивный вид.

Volkswagen Talagon

Внутри Talagon предлагает три ряда сидений, рассчитанных на шесть или семь человек. Пассажиры задних рядов могут насладиться комфортом, а также воспользоваться богатым набором опций. В стандартной комплектации кроссовер оснащен 10-дюймовым дисплеем, 12-дюймовым экраном медиасистемы, аудиосистемой с восемью динамиками. Также комплектацию входят системы безопасности: автоматическое экстренное торможение, удержание полосы и адаптивный круиз-контроль обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.

Интерьер Volkswagen Talagon

Volkswagen Talagon доступен с тремя вариантами двигателей. Базовый вариант – 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 183 л. с. Более мощный вариант представлен 2-литровым бензиновым турбомотором на 217 л. с. В топовом исполнении автомобиль оснащен двигателем V6 мощностью 295 л. с.

Все двигатели сочетаются с 7-ступенчатой коробкой передач. В качестве опции доступен полный привод.

В Китае базовая цена на Volkswagen Talagon начинается от 261,9 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 3,2 миллионам рублей.

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Источник: CarNewsChina