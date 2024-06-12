Появились первые фото совершенно нового Porsche Cayenne

Электрический Porsche Cayenne засветился на испытаниях в Альпах

После запуска полностью электрического Macan компания Porsche готовится к выходу на рынок электрического Cayenne.

Первые шпионские снимки и видео, полученные в Альпах, демонстрируют замаскированный прототип, намекающий на революционную электрическую версию легендарного SUV. В мае этого года Carscoops уже публиковал фотографии подобного прототипа, который многие ошибочно принимали за предстоящий кроссовер Porsche K1, позиционируемый выше Cayenne. Однако теперь стало ясно: это именно электрический Cayenne.

Porsche Cayenne EV

Porsche планирует предлагать Cayenne в двух вариантах: с традиционным двигателем внутреннего сгорания и с полностью электрической силовой установкой. Электрическая версия будет построена на платформе PPE, той же, что и Macan EV, и Audi Q6 e-tron, но с увеличенным размером кузова. Несмотря на скрывающий его камуфляж, по фотографиям видно, что электрический Cayenne выглядит длиннее бензиновой версии.

Porsche Cayenne EV

Передняя часть электрического Cayenne будет оснащена регулируемыми аэродинамическими закрылками, подобно новому 911. Фары будут меньшего размера, чем у нынешнего Cayenne. Из-за плотного камуфляжа сзади сложно разглядеть дизайн задних фонарей.

Подробности о силовой установке пока держатся в секрете, но ожидается, что Porsche оснастит электрический Cayenne двухмоторной конфигурацией, подобной Macan EV. Учитывая, что базовая версия Macan EV имеет мощность более 400 л. с., Cayenne EV, вероятно, будет еще более мощным. Ходят слухи, что производитель может предложить и четырехмоторную версию.

Автомобиль будет поддерживать 800-вольтовую платформу и быструю зарядку мощностью 270 кВт, позволяя зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 20 минут.

Дебют электрического Cayenne ожидается в конце 2025 или начале 2026 года.

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Источник, фото: Carscoops